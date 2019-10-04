Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения. На церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана.

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

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