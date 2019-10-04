Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУчителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения. На церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана.
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Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда

Высота 102вчера в 14:54

Лариса Арачашвили из Волгограда стала «Учителем года»

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Волгоградка стала Учителем года в масштабах России

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Волгоградские учителя – гордость региона

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«Учитель года» предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону

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Волгоградский преподаватель русского языка и литературы завоевала звание лучшего педагога страны

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской областивчера в 14:19

Волгоградка победила в конкурсе «Учитель года — 2019» России

V1.ruвчера в 14:53
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В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

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Происшествия

Катер врезался в берег в Иркутской области

Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

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В Польше озвучили срок полного отказа от российского газа

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что его страна планирует полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2022 года, то есть, по истечении действующего контракта.
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Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
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В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.
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Общество

Синоптики прогнозируют «настоящий снег» в понедельник в Москве

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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия вчера в 12:40
Энергетика

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

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Экономика

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.
РБК 03:00
Футбол

Гаттузо назвал любимого российского игрока

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Матч ТВ вчера в 12:46
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика

Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак»

В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.
Вечерний курьер 03 октября в 09:14
Общество

Названы способы борьбы с высоким давлением

Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:20
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
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Авто

Составлен рейтинг самых распространенных легковушек в России

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Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ

Газета.Ru вчера в 01:27
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
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Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара

РИА Новости 03:51
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Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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