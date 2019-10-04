Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУчителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения. На церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана.
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Волгоградские учителя – гордость региона

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Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда

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Волгоградка стала Учителем года в масштабах России

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V1.ruвчера в 14:53
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Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
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Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

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Армия и оружие

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По сообщению РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралтрансмаша» (входит в «Уралвагонзавод»), в компании приступили к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных самоходных пушек «Малка».
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