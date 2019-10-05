Общество
ИзвестияУчителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем конкурса «Учитель года – 2019» стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили. Об этом сообщило «РИА Новости» в пятницу, 4 октября. Лариса Арачашвили сообщила, что одержать победу ей помог отход от шаблонов преподавания.
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Волгоградский преподаватель русского языка и литературы завоевала звание лучшего педагога страны
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской областивчера в 14:19
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Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Армия и оружие
National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57, серийное производство которого запустили в мае этого года.
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 02 октября в 08:53
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
Известия вчера в 01:10
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии
70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.
StarHit.ru 00:00
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.
Туапсинские вести 02 октября в 15:38
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Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда вчера в 16:08
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Вести.Ru вчера в 16:38
Общество
Метро в Гонконге закрыли после беспорядков
Движение поездов было приостановлено в пятницу вечером после массовых беспорядков и актов вандализма на станциях.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец вчера в 07:04
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Хоккей
«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК вчера в 23:22
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета вчера в 09:58
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском вчера в 06:18
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат вчера в 19:51
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Здоровье
Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени
Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
Smolnarod.ru вчера в 03:12
Хоккей
«Калгари» уступил «Колорадо» в матче НХЛ
Газета.Ru вчера в 00:45
Происшествия
Школьники окунули головой в унитаз солиста ансамбля Ильи Резника
Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
Московский Комсомолец 03 октября в 04:06
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru вчера в 09:50
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru 03 октября в 12:44