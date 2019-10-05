Победителем конкурса «Учитель года – 2019» стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили. Об этом сообщило «РИА Новости» в пятницу, 4 октября. Лариса Арачашвили сообщила, что одержать победу ей помог отход от шаблонов преподавания.

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

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