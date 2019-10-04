Победителем конкурса стала Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы школы №55 "Долина знаний" города Волгограда. Она стала обладателем главного приза - Большого хрустального пеликана.

Политика Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).

Политика Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Транспорт СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8 Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Экономика Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100% Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.

Происшествия В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.

Происшествия Автокран упал в реку в центре Петербурга Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.

Политика ФСБ предотвратила теракты в четырех городах России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной России.

Происшествия В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Шоу-бизнес Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.

Единоборства Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229 Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).

Наука Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.

Технологии Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.