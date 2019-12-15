В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря.

Учительница отрезала школьнику челку во время урока

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