Общество
Газета.RuУчительница отрезала школьнику челку во время урока
В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря.
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Отрезавшая челку школьнику учитель извинилась перед подростком в Волгоградской области
Блокнот Волгоградвчера в 09:11
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Политика
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России
Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Релиз Detroit: Become Human в Epic Games Store состоялся 12 декабря. Проект в жанре action-adventure можно приобрести за ₽1 628.
Авто
Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей
Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Происшествия
В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки
Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Игры
В Steam бесплатно раздают оригинальную «убивалку» Draw Slasher
Политика
Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме
Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память
Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Политика
Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа
Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865
В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Происшествия