Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУчительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником

Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В Москве задержали учительницу, избивавшую детей в коррекционной школе

Комсомольская правда00:26

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Известиявчера в 19:11

Полиция завела дело на педагога коррекционной школы в Москве, бившую учеников

ТАССвчера в 14:40

Дело завели на московскую учительницу, которая избила ученика

Вечерняя Москвавчера в 17:57

В Москве завели дело на учительницу, которая била учеников

РИА Новостивчера в 17:36

На избивавшую школьников учительницу завели дело

Телеканал 360°вчера в 18:22

МВД возбудило дело после избиения учительницей детей в школе Москвы

РЕН ТВвчера в 14:33
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Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Общество

В России стали чаще насиловать детей

В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей.
Lenta.ru вчера в 12:07
Авто

В России запретят ездить на новых авто без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено передвигаться на только что приобретенном в салоне автомобиле без номеров, сообщает Autonews.
Ruposters.ru вчера в 09:05
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Футбол

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.
Вести.Ru 00:25
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК вчера в 08:03
Здоровье

Врачи заявили об опасности диеты с 16-часовым голоданием

Условия диеты выглядят довольно просто: человеку нужно воздерживаться от пищи в течение 16 часов, в этот период разрешено пить лишь воду.
Дни24 вчера в 06:03
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Политика

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
РБК 01:00
Политика

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.
Интерфакс вчера в 22:45
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере

Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
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