Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.

с чего всё началось

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru. По словам матери одной из учениц, школьники увидели, как учительница выбирает себе в магазине бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя.

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

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