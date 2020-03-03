Происшествия
Газета.RuУчительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Учительницу московской школы, где дети получили ожоги глаз, уволят, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент образования Москвы. Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»
Московский Комсомолец05:50
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Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Общество
«Россия 1» выдала слова активиста о сборе денег на марше Немцова за число участников акции
«Россия 1» взяла видеозапись МБХ, вырезала логотип издания и выдала ответ за информацию о численности участников акции.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Политика
В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Здоровье
Медики оценили состояние зараженного коронавирусом украинца
Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья первого заразившегося новым коронавирусом на территории Украины.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Происшествия
Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Кудрявцева возмущена заменой на премии МУЗ-ТВ ее кандидатуры на Бузову
Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена решением руководства МУЗ-ТВ заменить ее кандидатуру в качестве ведущей музыкальной премии на певицу Ольгу Бузову.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.