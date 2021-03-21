Учителя оказались самыми дисциплинированными заёмщиками в России
На учителей приходится наименьшее количество просроченных задолженностей от общего числа – всего 1%. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передают "РИА Новости".В источнике
С чего всё началось
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РИА Новости00:13