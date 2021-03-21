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Online47.ru

Учителя оказались самыми дисциплинированными заёмщиками в России

На учителей приходится наименьшее количество просроченных задолженностей от общего числа – всего 1%. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передают "РИА Новости".В источнике
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Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков

Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Коллекторы рассказали о самых ненадежных заемщиках

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Коллекторы перечислили профессии с самыми ненадежными заемщиками

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Учителя оказались самыми дисциплинированными заёмщиками в России

Online47.ru01:06

Перечислены самые ненадежные заемщики в России

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Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам

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РЕН ТВ00:29

Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков

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CyberSport.ru05:47

Испания выдала России осуждённого в Чувашии экс-главу Упрдор «Волга»

Из Испании в Россию экстрадируют фигурантов двух уголовных дел: бывшего спикера горсобрания депутатов Чебоксар, экс-директора Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова (Чувашия), который осуждён в Чебоксарах за мошенничество, и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, обвиняемого в контрабанде наркотиков.
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