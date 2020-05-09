Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУчредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
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Анна Федермессер
На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru вчера в 20:38

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Нюта Федермессер госпитализирована в Коммунарку

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Федермессер госпитализировали с коронавирусной пневмонией

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Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

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Учредителя фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом

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Анна Федермессер
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Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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