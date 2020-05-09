Коронавирус
КоммерсантъУчредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
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На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru вчера в 20:38
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