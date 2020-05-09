Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУчредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
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Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Интерфакс01:30

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:56

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

РБКвчера в 21:00

Основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Эхо Москвы03:04

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

ТАССвчера в 20:26

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Коммерсантъвчера в 20:14

Учредителя фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом

Znak.comвчера в 19:28
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
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Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает "Укринформ".
Газета.Ru 11:15
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Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

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Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
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Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
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Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки.
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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
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Общество

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Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

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Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

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Роспотребнадзор составил план поэтапной отмены карантина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
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В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500

Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Режим самоизоляции в Пермском крае хотят продлить до 25 мая

Режим самоизоляции в Пермском крае планируют продлить до 25 мая.
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Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

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Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

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Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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