Коронавирус
Газета.RuНюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын - которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась.
— Анна Федермессер, российский общественный деятельOnline47.ru 20:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Гаджеты
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире
На шестой строчке первой десятки лидеров расположился iPhone 11 Pro, а следом за ним находятся Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.
Astera 17:15
Наука
Высокую скорость распространения коронавируса объяснили
Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.
Рамблер вчера в 00:45
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru вчера в 10:46
Происшествия
В Кузбассе выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что одна пациентка скончалась. Ей было 52 года, у неё развилась тяжёлая степень пневмонии.
REGNUM 02:42
Происшествия
В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт 17:09
Футбол
Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru 11:31
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Здоровье
В ВОЗ рассказали о том, как курение влияет на течение коронавируса
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что употребление алкоголя и курение могут нести негативные последствия для заразившегося коронавирусом.
Аргументы и Факты 15:29
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
На турбазе под Томском после пожара были обнаружены тела двух человек
Томск, 8 мая 2020, 18:45 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены после пожара на туристической базе в Томской области.
REGNUM 11:45
Общество
Журналист «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом
Ведущий телеканала «Дождь», журналист Павел Лобков заразился коронавирусом и сейчас находится на домашнем лечении.
Афиша Daily 15:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 16:59
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров
Группа Little Big в пятницу, 8 мая, выпустила клип на новую песню Hypnodancer. За день видео набрало более 4 млн просмотров на YouTube.
Известия 15:37
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.
РБК 07:23
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Авто
В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин
Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года.
ФАН 20:38
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия 16:16
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.
RT на русском 15:59
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31