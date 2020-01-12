Общество
REGNUMУчёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ
О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Читать в источнике
Оценить1131
с чего всё началось
Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых
Комсомольская правда09:12
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Происшествия
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Гаджеты
Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Происшествия
К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками
Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Происшествия
Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП
Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
Киберспорт
Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Космос
Магелланов поток порождает звёзды в Млечном пути
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке
Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Гаджеты
Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Общество
Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.
Здоровье
Врачи назвали 6 причин делать приседания
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Хоккей
СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились на 11%
В 2019 году суммарные кассовые сборы всех отечественных фильмов составили 12,3 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в 2018 году.