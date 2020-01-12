Общество

REGNUMREGNUMУчёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ

О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых

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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Известиявчера в 22:30

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Российская газетавчера в 20:00
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Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

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