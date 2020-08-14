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REGNUM
REGNUM

Учёные провели экспериментальное лечение COVID-19 радиацией

Недостатки своего подхода назвали и учёные из США. По их данным, серьёзным побочным эффектом при лечении радиацией может стать гибель B‑ и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Больных с коронавирусом предложили лечить радиацией

Комсомольская правда20:24
РЕН ТВ

В США пациентов с COVID-19 начали лечить радиацией

РЕН ТВ18:20
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
РИА Новости

Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
РИА Новостивчера в 16:33
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Адвокат Федосеевой-Шукшиной опасается за жизнь Алибасова

Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН выразила обеспокоенность, что против Бари Алибасова может быть совершено преступление.
Национальная служба новостейвчера в 08:03

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости21:10

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
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США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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