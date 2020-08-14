Учёные провели экспериментальное лечение COVID-19 радиацией
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Недостатки своего подхода назвали и учёные из США. По их данным, серьёзным побочным эффектом при лечении радиацией может стать гибель B‑ и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией
Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
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