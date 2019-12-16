Наука

REGNUMREGNUMУчёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
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Решена загадка каменных истуканов на острове Пасхи

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Машины и Механизмывчера в 02:02

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Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

РИА Новостивчера в 22:33
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Остров Пасхи
Остров
Остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили. Местное название острова - Рапануи, или Рапа-Нуи. Площадь - 163,6 км².
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