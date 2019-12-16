Наука
REGNUMУчёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
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Новое открытие меняет наши представления о знаменитых статуях острова Пасхи
Машины и Механизмывчера в 02:02
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Политика
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Отмечается, что в поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили.
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Энергетика
Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ
Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.
Политика
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Армия и оружие
Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Политика
СМИ США: российский корабль небезопасно маневрирует у американских берегов
Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» замечен совершающим небезопасные маневры у берегов Флориды и Южной Каролины, утверждают американские СМИ.
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» поспорят за Акунью
"Локомотив" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акунью, утверждают португальские СМИ.Интерес к 28-летнему хавбеку по-прежнему проявляют "Зенит" и "Наполи".
Происшествия
Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 10 суток, сообщает "Команда Навального" в Telegram .
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.