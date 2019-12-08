Учёные провели анализ белков плазмы крови более 4,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых. Согласно выводам специалистов, основные изменения в белках плазмы крови фиксируются в три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет.

Политика Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

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Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.

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Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

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