Наука
RT на русскомУчёные выделили три этапа старения человека
Учёные провели анализ белков плазмы крови более 4,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых. Согласно выводам специалистов, основные изменения в белках плазмы крови фиксируются в три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
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