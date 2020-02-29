с чего всё началось

Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США. Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.

Футбол «Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".

Энергетика СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Экономика Крабов разложили по верфям Семь краболовов, которые строятся на Онежском ССЗ, предназначены для вылова и перевозки живого краба (живовозы), три других судна — краболовы-процессоры, оборудованные перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции, пояснили в "Русском крабе".

Политика Двух журналистов избили в Греции На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.