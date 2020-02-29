Политика
RT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США. Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.
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с чего всё началось
По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.RT на русском01:12
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Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Футбол
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В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Энергетика
СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры
Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Происшествия
Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке
В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки.
Экономика
Крабов разложили по верфям
Семь краболовов, которые строятся на Онежском ССЗ, предназначены для вылова и перевозки живого краба (живовозы), три других судна — краболовы-процессоры, оборудованные перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции, пояснили в "Русском крабе".
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Политика
Двух журналистов избили в Греции
На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Футбол
Зидан: Винисиус заслужил этот важный гол в ворота «Барселоны»
Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл.
Общество
Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах
Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края.
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.