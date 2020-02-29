Политика

RT на русскомRT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США. Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.
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с чего всё началось
По мнению
 Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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Больше миллиарда смартфонов могут быть взломаны из-за уязвимости Wi-Fi

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СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

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РБК 11:22
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Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу

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В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
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RT на русском 14:26
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Найдена пригодная для жизни экзопланета

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Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
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В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
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Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

ТАСС вчера в 19:44
Общество

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Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Финансы

Украинские аналитики прогнозируют рост курса доллара

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
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