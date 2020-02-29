Политика
RT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США. Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.
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с чего всё началось
По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.RT на русском01:12
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Гаджеты
Больше миллиарда смартфонов могут быть взломаны из-за уязвимости Wi-Fi
Специалисты сообщили, что с помощью уязвимости под названием Kr00k мошенники вскрывают гаджеты по Wi-Fi.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Немецкие эксперты составили список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай эпидемии коронавируса.
Политика
Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу
Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Космос
Найдена пригодная для жизни экзопланета
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету.
Армия и оружие
Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Финансы
Украинские аналитики прогнозируют рост курса доллара
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.