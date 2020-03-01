с чего всё началось

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Общество В России с 1 марта вступил в силу ряд законов Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Политика Украинский писатель признал большое влияние России на Украину По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.

Авто Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.

Общество 25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.

Политика Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.

Армия и оружие Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Армия и оружие Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.

Наука Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.

Общество В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.

Политика Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Финансы В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.