Политика

RT на русскомRT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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с чего всё началось
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation
, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
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