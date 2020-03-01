Политика
RT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Читать в источнике
Оценить601
с чего всё началось
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.Газета.Ruвчера в 14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
Политика
Украинский писатель признал большое влияние России на Украину
По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.
Общество
В Ватикане сообщили, что Папа Римский заболел коронавирусом
Происшествия
В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
Экономика
Путин: прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года
Прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года - Путин. Текущий уровень цен на нефть приемлем для России, заявил Путин.
Авто
Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Который классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.
Армия и оружие
Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»
Футбол
«Ворскла» — «Шахтер» Донецк: урок от лидера
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 1 марта полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
Авто
Названы непригодные для перепродажи автомобили
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Общество
Чилийские военные спасли перенесшего инсульт российского моряка
Чилийские военные забрали русского моряка, у которого случился инсульт неподалеку от Фолклендских островов.
Армия и оружие
Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ
В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.
Футбол
Без Дзюбы «Зенит» не смог выиграть у «Локомотива»
Общество
Блокпосты на Донбассе переходят на новый график работы
С сегодняшнего дня пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний режим работы.
Наука
Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод
Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Общество
В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
Финансы
В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании
Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Наука
Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов
Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Религия