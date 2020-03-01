Политика
RT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США. Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.
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с чего всё началось
По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.RT на русском01:12
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