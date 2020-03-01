Политика
RT на русскомУчёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
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Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Таиланде
Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что в стране был зафиксирован первый случай смерти от заражения коронавирусом, передает газета Pattaya News.