Коронавирус
RT на русскомУчёный не исключил мутации коронавируса в более агрессивную форму
Коронавирус нового типа мутирует из-за выработки коллективного иммунитета и смены природных условий, при этом есть опасения, что мутации могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.Парламентская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Академик РАН сообщил, что пандемия коронавируса может длиться от года до трёх лет
Парламентская газетавчера в 18:22
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Армия и оружие
В Донбасс прибыли британские военные инструкторы, сообщили в ЛНР
Отмечается, что группа британских инструкторов прибыла 10 июня из состава частной военной компании «Эринис», в состав которой входят бывшие военнослужащие британских разведывательных управлений и специальных подразделений.
Военное дело вчера в 07:16
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты
Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 13:59
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из них 66 человек проходят лечение в больницах, 39 находятся на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.
ИА Красная Весна 04:09
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru вчера в 15:21
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Коммерсантъ вчера в 21:30
Спорт
Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке Актриса признается, что ее пугают съемки с бывшим супругом.
Экспресс газета 14:40
Биатлон
Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки
Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат вчера в 10:03
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие.
Газета.Ru 03:01
Общество
На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией
В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских.
ИА Красная Весна вчера в 12:31
Игры
Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5
Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
Evo-rus.com 03:03
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
Политика
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ 05:37