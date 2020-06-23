Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиУчёный спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в России

Темпы пойдут на спад – такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, больше всего показатели по смертности упадут в Москве и Московской области, что произойдёт уже в конце июля 2020 года.
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с чего всё началось

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новостивчера в 22:35

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Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России

РБКвчера в 23:36

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:50

Эксперт дал прогноз по уровню смертности от коронавируса в РФ

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России

ТК Звездавчера в 21:09

Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:34

Эксперт: Случаи смерти пациентов COVID-19 станут вдвое реже в июле

РЕН ТВвчера в 20:33

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:35
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
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Энергетика

В России задумали построить еще больше нефтехранилищ

В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru вчера в 13:22
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Наука

В Крыму ученые провели 3D-съемку пещеры «Таврида»

Ученые Крымского федерального университета с помощью лазерного сканера начали 3D-съемку пещеры "Таврида", чтобы сохранить в цифровом формате ее первозданные параметры.
Российская газета 03:50
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Политика

Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
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Фигурное катание

8-летняя фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Арина Парсегова сообщила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Новый День 04:58
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Экономика

«Магнит» становится все более конкурентоспособным

"Магнит" становится все более конкурентоспособным.
Finam.Ru 06:05
Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
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Происшествия

Школьница попала в реанимацию после укуса змеи на даче

Девочка попала в реанимацию после укуса змеи под Санкт-Петербургом.
РЕН ТВ 06:24
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Здоровье

В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины

В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Армия и оружие

В грузинский порт Батуми прибывает американский эсминец «Портер»

REGNUM 04:24
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru вчера в 11:39
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
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Здоровье

Ученый предупредил о смертельной опасности сливочного масла

Употребление в пищу сливочного масла, содержащего в своем составе дополнительные ингредиенты, помимо молока и сыворотки, может быть смертельно опасным.
Ридус 06:01
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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