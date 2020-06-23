Коронавирус
Ореанда-НовостиУчёный спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в России
Темпы пойдут на спад – такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, больше всего показатели по смертности упадут в Москве и Московской области, что произойдёт уже в конце июля 2020 года.
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с чего всё началось
Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 22:35
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Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России
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