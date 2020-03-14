У здания ФСБ в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, выступавших против политических репрессий. По данным издания «ОВД-Инфо», среди задержанных левые активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности задержаны более 25 человек.

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

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