Происшествия
РБКУдальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве
У здания ФСБ в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, выступавших против политических репрессий. По данным издания «ОВД-Инфо», среди задержанных левые активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности задержаны более 25 человек.
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Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Биатлон
Фуркада признали уникальным чемпионом из-за нечестных побед
Бывшая белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева признала завершившего спортивную карьеру француза Мартена Фуркада уникальным чемпионом из-за его нечестного ведения гонок.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Политика
Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Футбол
Два английских клуба потребовали признания сезона недействительным
Как сообщает The Athletic, два не названных клуба Премьер-лиги, выступают за то, чтобы сезон-2019/20 был признан недействительным.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Политика
Поправки в Конституцию РФ поступили в Конституционный суд
Закон о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» направил в Конституционный суд РФ президент России Владимир Путин 14 марта, сообщает пресс-служба суда.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Гаджеты
Главный конкурент Xiaomi готовит свои «умные» часы
Речь идет о Realme и ее первых смарт-часах, которые пока что не получили никакого названия.
Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый коронавирус в Ухань могла занести армия США.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Происшествия
Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки.
Авто
В Италии остановлены заводы Fiat, Ferrari и Lamborghini
Буквально на днях концерн FCA принял решение временно закрыть четыре завода в Италии, а теперь на аналогичные меры пошли в компании Lamborghini.
Общество
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Авто