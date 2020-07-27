Происшествия
КоммерсантъУдальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 27 июля, в ходе брифинга заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционной форме.
Известия 15:53
Здоровье
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, о каких болезнях говорит тяга к определенным продуктам.
РИА Новости 13:56
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Футбол
Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Мирча Луческу остается главным тренером команды.
Metaratings 12:47
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru 15:02
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Путешествия
АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.
REGNUM 08:55
Общество
Граждане России в период пандемии стали покупать «золотые паспорта»
Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.
REGNUM 15:48
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, популярный телеведущий и медик Александр Мясников рассказал о четырех основных показателях здоровья человека.
ToDay News Ufa 14:25
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Политика
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год.
Дни.ру 15:24
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Технологии
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год
Новый график будет предполагать выход крупных обновлений не дважды в год, как происходит сейчас весной и осенью, а один раз в год.
Evo-rus.com 09:12
Общество
В Мексике из-за урагана «Ханна» погибли два человека
Более 700 человек были эвакуированы в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана "Ханна", сообщил губернатор Хайме Родригес.
РИА Новости 15:45
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» стала мамой в первый раз
Британская актриса Софи Тернер и американский певец Джо Джонас стали родителями в первый раз.
Вести.Ru 15:21
Кино
Режиссер «Лиги справедливости» показал новый костюм Супермена
Известный американский режиссер в рамках фестиваля Comic-Con показал новый черный костюм Супермена. Образ был дополнен серебряным плащом.
Родной город 08:45
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05