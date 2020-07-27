Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

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