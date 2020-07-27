Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУдальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.
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Удальцов заявил, что его задержали в Москве без предъявления обвинений

News.ru11:25

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Коммерсантъ12:26

Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил о задержании полицией

РБК12:09

Сергей Удальцов сообщил о задержании в Москве

Газета.Ru12:48

Сергей Удальцов задержан в Москве «из-за Хабаровска»

Московский Комсомолец10:57

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс10:38

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан

Эхо Москвы10:36
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:26, Ашберн
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Сергей Удальцов
Российский политик
Российский левый политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодёжи», координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета». Один из лидеров протестного движения в России 2011-13 годов.
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