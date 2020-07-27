Происшествия
КоммерсантъУдальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.
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Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру 23 июля в 18:30
Экономика
Доля убыточных предприятий в России составила 36%
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза.
Давыдов.Индекс 05:59
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Экономика
Reliance обошла ExxonMobil и стала второй в мире энергокомпанией
Индийская Reliance Industries Ltd обошла американскую ExxonMobil Corp. и заняла второе место в списке крупнейших энергетических компаний мира по рыночной капитализации.
Коммерсантъ 09:07
Здоровье
В Минздраве назвали способ похудения на арбузах
ToDay News Ufa 10:48
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Общество
В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек
Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.
REGNUM 06:31
Политика
Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае
Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в купальнике бренда сестры Кардашьян
На размещенном кадре 34-летняя модель позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом бренда Good American, который принадлежит младшей сестре Ким Кардашьян Хлои.
Lenta.ru 04:11
Общество
Строительство КОС «Южные» в Севастополе начнется в течение месяца
Вести.Севастополь 10:37
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 14:22
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Футбол
«Челси» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу Хавертца
Лондонцы вступили в официальные переговоры с «Байером» по поводу компенсации за трансфер футболиста.
Sports.ru 12:37
Спорт
Биатлонист Халили обогнал лыжника Устюгова в контрольной гонке
Спорт день за днем 10:25
Технологии
Sony может сократить жизненный цикл PS5 до пяти лет
Источники в цепочках поставки утверждают, что жизненный цикл PlayStation 5 может быть короче, чем у предыдущих консолей.
МИТ 11:04
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор студенту, зарезавшему школьницу
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил 19-летнему студенту ограничение свободы на 1,5 года за убийство 15-летней школьницы.
Уральский меридиан 12:41
Автоспорт
Гонщиков Формулы 1 обязали участвовать в антирасистской акции
Autosport.com.ru 12:44
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09