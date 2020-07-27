Происшествия
КоммерсантъУдальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.
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Общество
Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 11:27 — REGNUM В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент.
REGNUM 04:27
Авто
Бюджетная марка SOL представила в Чэнду батарейный паркетник Sol E40X
В арсенале марки SOL до недавнего времени значилась всего одна модель – субкомпактный паркетник Sol E20X стоимостью 128 тысяч юаней (порядка 1,3 млн рублей).
CarsWeek.ru 07:28
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Футбол
Адвокат и футболисты «Фейеноорда» не сдавали тесты на коронавирус
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что в команде никто до сих пор не сдавал тесты на коронавирус.
Sport24.ru 16:37
Футбол
«Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Автоспорт
Racing Point ждет ответа Себастьяна Феттеля в ближайшие дни
Как сообщалось ранее, до 31 июля Racing Point может воспользоваться опционом на расторжение контракта с Серхио Пересом.
Autosport.com.ru 12:19
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч
По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com 25 июля в 12:11
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Политика
В Берлине призвали Киев и Донбасс поддерживать режим прекращения огня
«Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей», — также отметила Деммер.
REGNUM 06:56
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали полеты разведывательной авиации США над Черным морем
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в интервью "Интерфаксу" сообщил о том, что американская разведывательная авиация активизировала свою деятельность над Черным морем.
Московский Комсомолец 17:15
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Учителя получат доплаты за классное руководство с 1 сентября
Обеспечить учителей дополнительными денежными выплатами предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Слово и Дело 12:19
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Происшествия
Land Rover врезался в стену дома после ДТП в Ковенском переулке
Вечером 27 июля белый Land Rover врезался в стену дома 1 в Ковенском переулке, попутно зацепив припаркованную машину, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Московский Комсомолец 15:32
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Экономика
Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 млн т мяса.
РБК 17:00
Наука
Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах
Специалисты провели исследование и выявили устойчивые к антибиотикам стафилококки на 43% тренажеров в спортзалах.
Evo-rus.com 07:40
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews вчера в 06:12
Энергетика
«Мессояханефтегаз» запустил в ЯНАО проект для повышения утилизации ПНГ до 95%
Газ закачивают в подземное хранилище АО "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Роснефть") ввело в эксплуатацию подземное газовое хранилище площадью 70 тыс. кв. м на Западно-Мессояхском лицензионном участке.
Правда УрФО 11:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова повеселилась у него на юбилее
Рыженький «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отметил свой 50-летний юбилей – поздравить мужчину пришла его бывшая супруга Мария.
Территория новостей 10:01
Здоровье
Современную больницу построят в селе Соболево на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:05
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54