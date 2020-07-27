Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУдальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. По словам господина Удальцова, когда он выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили его в машину.
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Сергей Удальцов сообщил о задержании в Москве

Газета.Ru12:48

Сергей Удальцов задержан в Москве «из-за Хабаровска»

Московский Комсомолец10:57

Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил о задержании полицией

РБК12:09

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Коммерсантъ12:26

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс10:38

Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве

РЕН ТВ10:37

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан

Эхо Москвы10:36
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество

Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 11:27 — REGNUM В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент.
REGNUM 04:27
Авто

Бюджетная марка SOL представила в Чэнду батарейный паркетник Sol E40X

В арсенале марки SOL до недавнего времени значилась всего одна модель – субкомпактный паркетник Sol E20X стоимостью 128 тысяч юаней (порядка 1,3 млн рублей).
CarsWeek.ru 07:28
Армия и оружие

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
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Футбол

Адвокат и футболисты «Фейеноорда» не сдавали тесты на коронавирус

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что в команде никто до сих пор не сдавал тесты на коронавирус.
Sport24.ru 16:37
Футбол

«Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Аргументы и Факты вчера в 18:44
Происшествия

Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий

«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru 09:12
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Автоспорт

Racing Point ждет ответа Себастьяна Феттеля в ближайшие дни

Как сообщалось ранее, до 31 июля Racing Point может воспользоваться опционом на расторжение контракта с Серхио Пересом.
Autosport.com.ru 12:19
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч

По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com 25 июля в 12:11
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Общество

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
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Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Лаллана перешел в «Брайтон»

REGNUM 16:23
Политика

В Берлине призвали Киев и Донбасс поддерживать режим прекращения огня

«Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей», — также отметила Деммер.
REGNUM 06:56
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали полеты разведывательной авиации США над Черным морем

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в интервью "Интерфаксу" сообщил о том, что американская разведывательная авиация активизировала свою деятельность над Черным морем.
Московский Комсомолец 17:15
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
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Футбол

Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»

Metaratings 12:47
Общество

Учителя получат доплаты за классное руководство с 1 сентября

Обеспечить учителей дополнительными денежными выплатами предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Слово и Дело 12:19
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Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
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Происшествия

Land Rover врезался в стену дома после ДТП в Ковенском переулке

Вечером 27 июля белый Land Rover врезался в стену дома 1 в Ковенском переулке, попутно зацепив припаркованную машину, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Московский Комсомолец 15:32
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Экономика

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 млн т мяса.
РБК 17:00
Наука

Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах

Специалисты провели исследование и выявили устойчивые к антибиотикам стафилококки на 43% тренажеров в спортзалах.
Evo-rus.com 07:40
Игры

Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой

Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews вчера в 06:12
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Энергетика

«Мессояханефтегаз» запустил в ЯНАО проект для повышения утилизации ПНГ до 95%

Газ закачивают в подземное хранилище АО "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Роснефть") ввело в эксплуатацию подземное газовое хранилище площадью 70 тыс. кв. м на Западно-Мессояхском лицензионном участке.
Правда УрФО 11:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова повеселилась у него на юбилее

Рыженький «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отметил свой 50-летний юбилей – поздравить мужчину пришла его бывшая супруга Мария.
Территория новостей 10:01
Здоровье

Современную больницу построят в селе Соболево на Камчатке

Камчатка-Информ вчера в 20:05
Политика

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
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Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском 13:22
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
15
Общество

Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
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Единоборства

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

CT news 15:19
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Сергей Удальцов
Российский политик
Российский левый политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодёжи», координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета». Один из лидеров протестного движения в России 2011-13 годов.
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