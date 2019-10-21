Футбол

МК-СпортМК-СпортУдаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
В конце встречи завязалась потасовка, в которой участвовали футболисты обеих команд, а также Федотов и главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович. В результате чего защитник самарцев Анюков получил первую красную карточку, а оба наставника удалены.
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Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Крылья Советов». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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