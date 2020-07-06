Происшествия

Вести.RuВести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Генеральный директор «Знамени Труда» - о состоянии голкипера, выжившего после удара молнии: «Играть будет»

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