Происшествия

Вести.RuВести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Голкипер «Урала» Годзюр обратился к коллеге из «Знамени Труда», пережившему удар молнии

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Годзюр поддержал молодого вратаря, в которого попала молния

Спорт-Экспресс09:32

Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео

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Вратарь «Урала» Годзюр поддержал игрока «Знамени Труда», в которого попала молния

Sport24.ru09:46

Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего вратаря «Знамени Труда»

РИА Новости05:11

В Сети появилось видео попадания молнии в игрока «Знамени Труда»

Soccer.ru04:55

Гендиректор «Знамени Труда» об игроке, в которого попала молния: «Динамика восстановления положительная, играть будет»

Sports.ru09:50
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