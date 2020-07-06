Происшествия
Вести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео
На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Киберспорт
Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру
Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.
CyberSport.ru 06:05
Политика
Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru 09:10
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Армия и оружие
Россия собралась продавать танк «Армата» за границу
Россия планирует поставлять на экспорт новый танк "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Интерфакс 09:14
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Наука
Как проходит коронавирус у людей с астмой
Как и прежде, коронавирус является опасным заболеванием для людей пожилого возраста, людей с онкологией и хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением.
Ридус 09:53
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты
Глава Tesla на волне эйфории от успехов на биржевом рынке решил пошутить над всеми, кто не верил в него, и выпустил красные шорты стоимость 69.420 доллара, которые моментально стали бестселлером.
Российская газета 08:35
Общество
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
На сайте Минтруда сообщили, что в 2019 году наиболее высокие пенсии россияне получили в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Моя Москва.онлайн 09:56
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реанимацию из-за травмы
Михаил Казаков, известный российским зрителям по роли пухляша Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», лежит с перебинтованными ногами в больнице.
Киноафиша России 05:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Футбол
Симеоне объяснил большое количество пенальти в пользу «Реала»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне предположил, что большое количество пенальти в пользу «Реала» в последних матчах чемпионата Испании связано с игровым стилем команды Зинедина Зидана.
Матч ТВ 09:16
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Российская газета 03:17
Космос
Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»
За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс 06:09
Экономика
Биржи США растут на 1,3-1,7%, индекс NASDAQ вновь обновил рекорд
На мировых фондовых рынках наблюдается рост: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.
ПРАЙМ 10:18
Наука
Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Ученые до сегодняшнего дня полагали, что амфибии не представляют никакой опасности для людей.
Evo-rus.com 03:15
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Главный врач московской 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос, грозит ли столице вторая волна коронавируса.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие
Появились фото китайской РСЗО B-12 для воздушно-десантных войск
По данным китайских источников РСЗО B-12 создавалась специально для воздушно-десантных сил НОАК.
Военное обозрение 07:38