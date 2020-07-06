Происшествия
Вести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео
На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Транспорт
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либералицизация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
Кино
В комиксах Marvel нашли Гарри Поттера
Русская Планета вчера в 18:36
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 07:02
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
На новом затемненном изображении показаны все три вариации воскрешенной модели Bronco — четырехдверный и двухдверный Bronco, а также Bronco Sport, которые уже в базе будет поставляться с полным приводом.
SpeedMe 06:50
Кино
HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена»
В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.
Inc-news.ru 05:46
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 04 июля в 03:56
Культура
Память о кинотеатрах
Tvsar.ru 01:31
Шоу-бизнес
Поклонники Егора Крида заподозрили певца в новом романе
Амина и Егор пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но это не первый случай, когда певца подозревают в отношениях с известным стримером.
News.ru вчера в 13:24
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 04 июля в 13:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза вчера в 03:39
Авто
Премьеру нового S-Class анонсировала компания «Mercedes-Benz»
Презентация нового Mercedes-Benz S-Class W223 состоится 8 июля в 12:30 по МСК.
ГЛАС.RU 04:34
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Gauguin Pro со 108-мегапиксельной камерой обнаружен в коде MIUI 12
Участники форума XDA Developers обнаружили в коде прошивки MIUI 12 многочисленные доказательства существования двух новых смартфонов Xiaomi.
iXBT.com 05:57
Авто
Hyundai скоро выпустит кроссовер с «механикой» без педали сцепления
Выпуск кроссовера с коробкой передач iMT (Intelligent Manual Transmission), призванной объединить преимущества «механики» и «автомата», анонсировала южнокорейская марка Hyundai, 3 июля сообщает издание Autocar India.
ИА Красная Весна вчера в 13:49
Гаджеты
Состоялся анонс фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4C
PROkhab.ru 06:53
Шоу-бизнес
София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов
Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
iReactor 05:47
Общество
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России
"Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустил новое решение, позволяющее российским компаниям, а также международным компаниям, работающим в России, автоматически развертывать федеративные кластеры Kubernetes одновременно с использованием ресурсов Amazon Web Services (AWS) и MCS", - говорится в сообщении компании.
Finam.Ru 02:55
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 03:24
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09