Армия и оружие

Вести.RuВести.RuУдар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Вести.Ruвчера в 17:39

СМИ назвали Израиль зачинщиком воздушной атаки на военную базу в Сирии

РБКвчера в 18:10

ПВО Сирии сбила часть атаковавших базу Тифор беспилотников и ракет

RT на русскомвчера в 17:09

Сирия обвинила ВС Израиля в нападении с воздуха на авиабазу

Интерфаксвчера в 17:18

СМИ: удар по военному аэродрому в провинции Хомс нанесли ВВС Израиля

ТАССвчера в 17:30

SANA сообщило о ракетной атаке на Хомс

Коммерсантъвчера в 16:18

В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии

РИА Новостивчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

РБК 03:15
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой

Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Вести Подмосковья вчера в 12:02
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Гаджеты

Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников

iXBT.com вчера в 21:12
Политика

Лавров назвал промежуточными переговоры по Ливии в Москве

Состоявшиеся в Москве 13 января переговоры по Ливии стали шагом к подготовке международной конференции в Берлине.
РБК 02:12
Политика

МИД России констатировал рост интереса ЕС к отношениям с Москвой

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва видит рост интереса Евросоюза к развитию отношений с Россией.
Московский Комсомолец 02:21
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

ВЦИОМ узнал, сколько россияне потратили на празднование Нового года

Россияне на празднование Нового года в среднем потратили 14,4 тыс. рублей, из которых расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 19:06
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
РИА Новости вчера в 17:47
Экономика

Белоруссия начала ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба»

Белорусская государственная компания "Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонтным работам на одном из участков нефтепровода "Дружба".
ТАСС 03:09
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме

Российская газета вчера в 23:36
Культура

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

РИА Новости 02:21
Происшествия

В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца

В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
RT на русском 03:19
Общество

Россиянам пообещали теплую раннюю весну

Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:03
Общество

Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром

В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
Красная весна вчера в 15:37
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Общество

Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона

Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Взгляд.ру 02:53
Авто

В России впервые за три года упали продажи новых автомобилей

Ранее автодилеры предупредили о том, что к падению спроса может привести увеличение утилизационного сбора.
Говорит Москва вчера в 06:22
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Политика

В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну

Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Известия вчера в 17:45
Политика

Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing

Rambler News Service 02:58
Общество

Министр финансов Сахалинской области уходит в отставку

Сахалин.Инфо вчера в 22:45
Наука

Определены четыре разных типа старения людей

Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 07:45
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Татар-информ вчера в 05:52
Теннис

Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров

Чемпионат 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное