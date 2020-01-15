Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

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