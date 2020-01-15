Армия и оружие
Вести.RuУдар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
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Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
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SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
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Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
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При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
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Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем
Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Армия и оружие
WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку
США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
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Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
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Эриксен дал согласие на переход в «Интер» в январе
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Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.
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