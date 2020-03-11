Происшествия

ТАССТАССУдаривший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
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Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.
Интерфакс05:14

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Ударивший Голунова полицейский извинился в суде

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Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

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Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

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Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым в суде

Ведомости05:11

Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде

RT на русском05:00

Ударивший журналиста Голунова экс-полицейский извинился перед ним

РБК05:19
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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