Происшествия
ТАССУдаривший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним
Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.Интерфакс05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:34, Ашберн
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Здоровье
Денис Белозеров дал ряд поручений для недопущения распространения вируса бешенства в Якутске
Заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров дал поручения и рекомендации органам государственной и муниципальной власти в целях недопущения распространения вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Хоккей
Агент Мозякина: то, что говорит господин Ласьков, не хочу даже комментировать
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, прокомментировал информацию о том, что его клиент может завершить карьеру игрока и войти в тренерский штаб уральского клуба.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Технологии
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей — LVI, зашита от которых радикально снижает производительность
Полное устранение новых уязвимостей класса Load Value Injection (LVI) требует от Intel перепроектирования компиляторов программ.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса
Корпорация Apple отменила презентацию iPhone SE 2 в штаб-квартире в Санте-Кларе. Пройти она должна была в конце марта.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг смарт-часов
Кино
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего актера в 1980-х
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Футбол
«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года
"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
Спорт
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.