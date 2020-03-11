В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.

с чего всё началось

Бывший сотрудник московской полиции Максим Уметбаев, который проходит по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, принес ему свои извинения. Экс-полицейский признал, что нанес удар журналисту.

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