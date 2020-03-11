Происшествия
ТАССУдаривший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним
Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
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В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.Интерфакс05:14
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Происшествия
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Общество
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Политика
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Общество
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Шоу-бизнес
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Энергетика
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Общество
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