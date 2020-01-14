Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУдаривший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный

КП - Санкт-Петербург12:02

Фанату «Зенита», «случайно» ударившему ногой сотрудника ОМОН, заменили срок на условный

78.ru06:57

Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Фонтанка.Ру10:20

Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

РИА Новости09:50

Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным

Телеканал Санкт-Петербург09:21

Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

Спорт-Экспресс09:02

Горсуд Петербурга заменил фанату «Зенита» реальный срок на условный

Петербургский дневник10:54
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Футбол

Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего

Дмитрий Тарасов отправился с Рубином в турецкий Белек без контракта.
Советский спорт 12:24
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Cyber.sports.ru 12:52
Политика

Меркель назвала дату проведения конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила дату проведения конференции по ситуации в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
NewInform 12:37
Энергетика

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК 07:18
Кино

В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Ореанда-Новости вчера в 08:17
Кино

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»

Радио Sputnik вчера в 10:13
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Общество

Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо

«Би-би-си» сообщает, что королева Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Политика

Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране

Партия "Европейская Солидарность" Депутат Верховной Рады Украины от партии, которую возглавляет бывший президент страны Петр Порошенко, высказал свою позицию в отношении действий, которые предпринял действующий президент страны Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном.
РЕН ТВ 11:48
Футбол

Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

Российская газета 06:22
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Общество

«Продолжают платить»: начался суд по делу живущей в клинике девочке

В Пресненском суде Москвы началась закрытая досудебная подготовка к рассмотрению дела родителей, чья пятилетняя дочь с рождения не покидает пределов частной клиники.
Газета.Ru 10:40
Футбол

РФС обнародовал план подготовки сборной России к Евро-2020

Российский футбольный союз опубликовал план подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча состоится 6 июня в Москве.
Metaratings 08:12
Здоровье

Калининградка лишилась 13 зубов после похода к стоматологу

Врач составил план и направил клиентку к хирургу, который без проведения консультаций и объяснения причин удалил все девять зубов с верхней челюсти, что было запланировано, и еще 13 – с нижней, что стало для женщины полной неожиданностью.
Невские Новости 12:51
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Авто

АвтоВАЗ начнет продавать Chevrolet Niva под своим брендом в 2020 году

Компания АвтоВАЗ планирует в течение года интегрировать Niva Chevrolet в свой модельный ряд.
AutoNews вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Общество

РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
ТАСС вчера в 11:26
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Российская газета вчера в 18:57
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