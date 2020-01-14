Происшествия
РИА НовостиУдаривший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок
Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
КП - Санкт-Петербург12:02
Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным
Телеканал Санкт-Петербург09:21
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