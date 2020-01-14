Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУдаривший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
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Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

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Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным

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Горсуд Петербурга заменил фанату «Зенита» реальный срок на условный

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Влад Топалов перенес две операции с начала года

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Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Малкома, передает пресс-служба клуба.
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