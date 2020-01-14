Общество
РИА НовостиУдаривший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок
Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
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Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным
Телеканал Санкт-Петербург09:21
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Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
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«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь»
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный буллит и один из голов в активе Егора Миловзорова.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
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В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
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Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
Напомним, что телеканал HBO ранее опубликовал второй трейлер сериала «Новый папа» от режиссера Паоло Соррентино.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
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Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.