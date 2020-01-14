Общество

РИА НовостиРИА НовостиУдаривший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
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Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Фонтанка.Ру10:20

Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

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