Армия и оружие

REGNUMREGNUMУдарная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии. Указанная группа кораблей была взята на сопровождение Северным флотом.
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с чего всё началось
Так, на своей странице в Twitter
 сенатор прокомментировал вход четырех военных кораблей Североатлантического альянса – эсминцев ВМС США "Дональд Кук", "Портер", "Франклин Рузвельт" и британского фрегата "Кент" в акваторию Баренцева моря для "проведения операций по обеспечению безопасности".
Инфорос00:16

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Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Коммерсантъ21:13

Корабли НАТО покинули Баренцево море

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Ударная группа кораблей ВМС США и Британии покинула Баренцево море

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Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря

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Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

RT на русском15:59

Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

Российская газета18:31

Bloomberg (США): флот НАТО возвращается в холодную войну (Bloomberg)

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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

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Общество

Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли

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Газета.Ru 20:59
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

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Известия 19:08
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

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Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

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РИА Новости 14:16
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК 20:22
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Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

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Общество

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Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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Общество

Ливень размыл Окский съезд и затопил несколько улиц в Нижнем Новгороде

Несколько улиц Нижнего Новгорода оказались подтоплены в результате сильного ливня 8 мая.
DomostroyNN.ru 09:25
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа.
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Политика

Пушков ответил Вашингтону на слова о победе США над фашизмом

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются единственными победителями нацизма.
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Шоу-бизнес

Джиган помирился с Самойловой и отправился вместе с семьей на дачу

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Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
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Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне

Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.
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Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
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Авто

Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq

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Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
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Ученый назвал способы дезинфекции масок

После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
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