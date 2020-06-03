Общество
Российская газетаУдарный дрон «Охотник» застрахуют на 1,3 миллиарда рублей
ПАО "Сухой" разместило на портале госзакупок заявку на страхование опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" Как следует из документов закупки, воздушное судно предполагается застраховать в 1,277 миллиарда рублей от гибели, повреждения или пропажи без вести на территории Российской Федерации.
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Политика
Дату голосования по внесению поправок в Конституцию назначили на 1 июля
Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, признании детей приоритетом государственной политики, оказания адресной социальной поддержки, индексации пенсий, пособий и выплат.
Правительство Кировской области 11:05
Политика
Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя»
Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация.
ФАН 22:30
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Здоровье
Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие
Military Watch предложило оснастить истребитель Су-35 западной авионикой
В связи со срывом переговоров, которые касались завершения сделки по окончательной продаже истребителей Су-35 для Военно-воздушных сил Индонезии, Российская Федерация предложила приспособить боевую машину к требованиям клиента.
Политическая Экспертиза 03:01
Футбол
В России может пройти мини-турнир Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле, но из-за нестабильной эпидобстановки в Турции союз может перенести игры в другую страну.
RuNews24.ru 19:11
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU 21:10
Политика
Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США
К чему может привести применение армии против протестующих в США - «МК» спросил у экспертов.
Московский Комсомолец 12:01
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Интернет
К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера
СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
Политика
Премьер Канады прокомментировал беспорядки в США долгим молчанием
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо замолчал после вопроса о беспорядках в США. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 22:10
Здоровье
Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса
Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции.
P1spb.ru 12:19
Происшествия
Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение
По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru 06:14
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Космос
В США запустили ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников
Майами, США, 4 июня 2020, 04:57 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
REGNUM 21:57
Авто
Главред журнала «За рулем»: на штрафы за брошенные во дворах авто могут попасть пенсионеры
Специалист выразил опасения, что с брошенными машинами под раздачу могут попасть пенсионеры со старыми машинами, у которых нет гаражей.
Народные новости вчера в 04:11
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
В Сибири обнаружили новый вид опасных клещей
В Сибири был обнаружен новый вид опасных кровососущих.
Readovka67.ru 06:33