Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Удинезе» уволил главного тренера

Хорватский специалист Игор Тудор отправлен в отставку с поста главного тренера «Удинезе». Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Тюдора Лука Готти. 1 ноября он проведет первую тренировку с командой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Удинезе» уволил главного тренера

Матч ТВ08:32

«Удинезе», который хочет пригласить Карреру, уволит главного тренера до 3 ноября

Sportbox.RU06:54

Тудор уволен с поста главного тренера «Удинезе»

Спорт-Экспресс08:35

«Удинезе» уволил Тудора с поста главного тренера

Евро-футбол.ру08:41

«Удинезе» уволил главного тренера Тудора. Каррера – в числе кандидатов на пост

Sports.ru08:39

«Удинезе» уволил Тудора

Soccer.ru08:41

«Удинезе» расстался с главным тренером. Каррера — в числе кандидатов на вакантный пост

Sport24.ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

RT на русском 09:48
Политика

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Футбол

Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Soccer.ru 09:26
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган в четвертый раз станет отцом

27 октября главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что готовится в очередной раз стать отцом.
Известия 07:15
Армия и оружие

Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

Ирина Шейк появилась на улице Нью-Йорка в костюме Минни Маус

Пара совместно воспитывает дочь — двухлетнюю Лею, ради которой голливудский актер переехал в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к малышке.
ОК! 05:41
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Футбол

Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Матч ТВ 09:14
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
Эхо Москвы 30 октября в 10:30
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Политика

Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США

В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Авто

Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan

В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Letnews.ru вчера в 13:23
Происшествия

СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества

СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Футбол

Орлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу

Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять.
Sport.ru 07:28
Происшествия

В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

Горобзор.ру 07:04
Экономика

Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
REGNUM 07:05
Кино

Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное