Забайкалье заняло 69 место по развитию ипотеки среди регионов
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку - Забайкальский край оказался на 69 месте из 85. Эти сведения содержатся в рейтинге РИА Новости субъектов РФ по развитию ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Лидеры Как показало исследование, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии