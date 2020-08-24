Лидеры Как показало исследование, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.

РИА Новости 17:08