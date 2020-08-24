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Забайкалье заняло 69 место по развитию ипотеки среди регионов

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку - Забайкальский край оказался на 69 месте из 85. Эти сведения содержатся в рейтинге РИА Новости субъектов РФ по развитию ипотеки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Лидеры Как показало исследование, среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит — это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.
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