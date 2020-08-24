Жители Крыма и Севастополя реже остальных россиян берут ипотеку

Республика Крым и Севастополь вошли в пятерку аутсайдеров рейтинга российских регионов по развитости ипотеки, говорится в исследовании «РИА Новости». Аналитики выяснили, сколько кредитов за последний год выдавалось на тысячу человек в каждом регионе.