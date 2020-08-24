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Жители Крыма и Севастополя реже остальных россиян берут ипотеку

Республика Крым и Севастополь вошли в пятерку аутсайдеров рейтинга российских регионов по развитости ипотеки, говорится в исследовании «РИА Новости». Аналитики выяснили, сколько кредитов за последний год выдавалось на тысячу человек в каждом регионе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

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Вести.Ru

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Вести.Ru18:09
Московский Комсомолец

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Газета.Ru

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