Жители Крыма и Севастополя реже остальных россиян берут ипотеку
Республика Крым и Севастополь вошли в пятерку аутсайдеров рейтинга российских регионов по развитости ипотеки, говорится в исследовании «РИА Новости». Аналитики выяснили, сколько кредитов за последний год выдавалось на тысячу человек в каждом регионе.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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