Общество
Цензуры.НетУдвоение минимального пособия на первого ребёнка одобрил кабмин
На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. Этот проект одобрен правительством РФ. Она вступает в силу с 1 июня 2020 года.
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Правительство поддержало проект об удвоении минимального пособия на первого ребенка
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Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
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