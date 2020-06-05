с чего всё началось

На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. Этот проект одобрен правительством РФ. Она вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Политика Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже, что станет предпосылкой для проведения встречи глав государств в Берлине.

Финансы Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума. 37

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 1,1K

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 159

Здоровье Опубликованы данные по коронавирусу в районах Нижнего Новгорода В Дзержинске коронавирус выявлен у 324 человек, в Кстовском районе — 346 случаев, в Богородском — 347, в городском округе Бор — 373. 22

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 137

Игры В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.

Футбол «Динамо» признано чемпионом молодежного первенства России Московское "Динамо" признано победителем молодежного чемпионата России сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 2K

Политика В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 490

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,2K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,4K

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 102

Происшествия Воронежские сотрудники соцзащиты выписывали премии родственникам По информации структуры, руководители ряда учреждений не принимали мер к исключению конфликта интересов, устанавливая родственникам надбавки и премии к окладу. 35

Экономика Эксперты: роль ВЭБа как института развития возрастает в период кризиса Роль ВЭБа как института развития всегда возрастает в периоды кризисов, а эффективное партнёрство с коммерческими банками позволяет довести помощь бизнесу максимально оперативно и с широким охватом.

Авто Названы все изменения обновленного Lada Largus Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели. 6