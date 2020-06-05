Общество
Цензуры.НетУдвоение минимального пособия на первого ребёнка одобрил кабмин
На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. Этот проект одобрен правительством РФ. Она вступает в силу с 1 июня 2020 года.
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О положительном решении правительства РФ в отношении проекта распоряжения по удвоению размера минимального пособия по уходу за ребенком во всех субъектах РФ и в городе Байконур сообщается на сайтекабмина.Южный Федеральный05:44
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Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
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