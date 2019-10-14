Футбол

Советский спортСоветский спортУэльс — Хорватия 1:1

Уэльс — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
9′
Никола Влашич
15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
45′+3′
45′+4′
Деян Ловрен
46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
50′
Киффер Мур
57′
64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
68′
85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
86′
89′
Лука Модрич
90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
90′+7′
В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией 1:1. Счет на девятой минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хозяева ответили точным ударом Гарета Бэйла в компенсированное время первого тайма.
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