Футбол
Советский спортУэльс — Хорватия 1:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
|9′
Никола Влашич
|15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
|45′+3′
|45′+4′
Деян Ловрен
|46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
|46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
|50′
Киффер Мур
|57′
|64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
|68′
|85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
|86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
|86′
|89′
Лука Модрич
|90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
|90′+7′
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
1
Хеннеси
14
Робертс
5
Роудон
16
Локьер
4
Дэвис
11
Бэйл
7
Аллен
10
Уилсон
18
Моррелл
20
Джеймс
8
Робертс
1
Ливакович
16
Едвай
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
4
Перишич
10
Модрич
13
Влашич
7
Ракитич
17
Брекало
18
Ребич
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией 1:1. Счет на девятой минуте открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хозяева ответили точным ударом Гарета Бэйла в компенсированное время первого тайма.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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